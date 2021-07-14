Катунь24: Чем закончились масштабные учения пожарных в Алтайском крае?

В 9:00 в барнаульской «Титов Арене» прозвучала сирена – произошло задымление одного из помещений. Спасатели получили сигнал и выдвинулись на объект. Условное место возгорания — гардеробная. С такой легенды начались учения первого пожарно-спасательного отряда.

Embedded video for Чем закончились масштабные учения пожарных в Алтайском крае?

На тренировке были задействованы 15 единиц пожарной техники и 58 человек личного состава. Руководство тушения пожара также осложняло обстановку препятствующими вводными: то дорогу перекрывала машина, то экипаж был отрезан от всего отряда. Однако это не помешало пожарным выполнить задачу.

«Силами администрации и прибывшими подразделениями пожарной охраны было спасено 93 человека, также эвакуировано из зоны задымления 8 человек. Из них 8 человек условно были пострадавшими и доставлены все в скорую помощь. С поставленной задачей подразделение на данный момент справляется на оценку «хорошо»», — рассказал Ярослав Грабовский, начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Учения проводятся, чтобы определить уровень подготовки пожарных и проверить слаженность действий. Также отрабатывается взаимодействие с другими службами.

Спасатели отрабатывают свои действия на социально значимых объектах по всему краю. В их числе Зональный многофункциональный культурный центр, один из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, а в Змеиногорске учения прошли в городской администрации.

Катунь24