Катунь24: Четвертый этап проверки контура ТЭЦ завершили в Барнауле

Испытания проходили с 28 июня по 7 июля 2021 года.

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Специалисты проверили 163,5 километра теплосетей контура ТЭЦ-3. Они обнаружили 100 повреждений: 57 на внутриквартальных теплосетях и 43 — на магистральных, половину из них уже устранили. Более 43 тысяч из 87 тысяч горожан, живущих в контуре М-32, получили горячую воду досрочно. Запуск начали в понедельник, 5 июля 2021 года, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Напомним, с 12 по 15 июля 2021 года 267 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды. Мера необходима для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонта на самой станции, уточнили в пресс-службе СГК.

Катунь24