Катунь24: Через барнаульский пункт льготной стерилизации прошли 500 питомцев за 2021 год

Владельцы домашних питомцев могут подать туда заявку, если у них нет возможности воспользоваться услугой коммерческой ветклиники.

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Пункт льготной стерилизации «Только желанные щенки» появился в 2020 году при приюте «Ласка». Помещение для него предоставила администрация города в рамках реализации президентского гранта. Теперь, когда проект завершили, пункт продолжает работать как льготный, в котором можно стерилизовать и хозяйских, и приютских питомцев. За 2020 год его услуги получили более 1200 животных, в 2021 году – уже 500, уточняет пресс-служба городской администрации.

Стерилизацию домашних питомцев проводят для того, чтобы не допустить появления у них нежелательного потомства. Согласно российскому закону «Об ответственном обращении с животными», это одно из требований к владельцу животного по его содержанию. В данном случае операция – самый гуманный способ.

«Работа нашего пункта – это огромный вклад в профилактику появления бездомных животных у нас в городе. Мы уверены, что только так, воздействуя не на следствие, а на причину появления бездомных животных, нам удастся существенно сократить их количество и снять социальную напряженность на этом фоне (конфликты соседей и др.)», – отметила автор и руководитель проекта Софья Куликова.

Операции проводят по предварительным заявкам и по стоимости компенсации расходных материалов. Дополнительную информацию о пункте можно уточнить по телефонам: 57-35-57 и 8-903-948-36-03.

Катунь24