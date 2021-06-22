Катунь24: Часть улицы перекроют для автомобилей в Барнауле

Ограничение движения ввели из-за аварийных работ по перевооружению участка тепловой сети, уточняет пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: pixabay.com

Движение перекроют по всей ширине части дороги на улице Чкалова: от здания № 64 на проспекте Красноармейском до здания № 89 на улице Чкалова. Ограничения будут действовать с 8 часов 25 июня до 22 часов 12 июля.

Участников дорожного движения просят соблюдать осторожности и быть внимательными на указанном участке дороги, а также заранее выбирать маршруты объезда.

Катунь24