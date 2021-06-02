Катунь24: Что делать, если вам навстречу бежит собака?

Специально ко Дню защиты детей об этом рассказал кинолог Владимир Голубев.

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Чтобы оградить детей и взрослых от несчастных случаев, Владимир поделился несколькими правилами поведения в случае, если собака идет к вам навстречу.

«Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения», – рассказал Голубев в беседе с пресс-службой РИА Новости.

Всегда нужно спрашивать разрешения

При знакомстве с чужой собакой ребенку нужно для начала спросить разрешения у владельца животного. Прежде чем начать общение, стоит убедиться, что собака готова к общению. К животному нужно подходить спокойно, дать ему обнюхать вас. Если собака готова к контакту, то можно погладить ей подбородок, грудь или шею. Если наоборот, то животное стоит оставить в покое.

Знать язык тела животного

Признаком дискомфорта собаки могут служить следующие действия: облизывается, зевает, жмурится, поворачивается спиной, отворачивает голову, хочет уйти, иногда ложится на спину или набок. В этом случае животное стоит оставить в покое и не заставлять что-либо делать насильно. Иначе вы можете спровоцировать конфликт.

«Когда собака поджимает хвост, прижимает уши, это признак того, что животному не нравятся действия человека в данный момент. Это вежливая просьба оставить его одного. Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит – это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить собаку в покое, она может пустить в ход зубы», — рассказал кинолог.

Не дразни животное, а то укусит

Детям необходимо объяснять, что нельзя ни в коем случае дразнить собак. Также опасно тревожить животное во время сна. Собака может решить, что ей грозит опасность, и начнет защищаться.

«Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же собака может за это укусить», — рассказал Голубев.

Нельзя паниковать

Если собака бежит на вас, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать, убегать, резко двигаться, размахивать руками, смотреть прямо в глаза.

«Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет», — сказал Голубев.

Катунь24