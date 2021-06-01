Катунь24: Четыре барнаульских детских сада стали победителями краевого конкурса

Все дошкольные образовательные организации Барнаула, принявшие участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая — 2021», стали победителями в различных номинациях.

Фото: официальный сайт Барнаула

Как рассказали в администрации города, конкурс проходил в два этапа. В заочном этапе детские сады размещали конкурсные мероприятия на своих официальных сайтах в виде роликов о своей деятельности и опыте работы в рамках номинации.

На очном этапе конкурса учреждения презентовали свой опыт работы на практике, демонстрировали презентации, буклеты и видеоролики.

По итогам краевого конкурса детский сад № 56 получил звание лучшей мастерской педагогических кадров в номинации «К вершинам мастерства».

Детский сад № 67 — лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Добрая среда».

Детский сад № 160 стал лучшим в области поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей» в номинации «Растим таланты».

Детский сад № 204 — лучший детский сад развития вариативных форм дошкольного образования» в номинации «Доступно для всех».

Катунь24