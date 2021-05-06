Катунь24: Что нельзя делать за рулем? Рассказывает автоэксперт

Какие действия категорически не стоит совершать за рулем, об этом журналистам Радио Sputnik рассказал автоэксперт Константин Крохмаль.

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Он отметил, что повлиять на водителя и спровоцировать аварийную ситуацию могут разные факторы: телефон, жевательная резинка или собеседник. Попасть в ДТП можно и из-за перекуса за рулем.

«Огромное количество так называемых дурацких, не смертельных ДТП случается из-за того, что человек с набитым ртом отвлекается», — пояснил эксперт.

По мнению Константина Крохмаля, чтобы бороться с этими факторами надо информировать водителей, а не штрафовать их. У автовладельцев должно быть понимание, что лучше сделать остановку и спокойно съесть перекус, и уже после, с полным желудком, продолжить путь.

Напитки можно употреблять за рулем, но при определённых условиях. Например, любителям кофе он рекомендовал взять с собой трубочку. Так можно будет и пить кофе, и не отвлекаться от дороги.

Катунь24