Катунь24: Цех по производству автоклавного газобетона торговой марки «Стройберг» открыли в Барнауле

У предприятия почти 80-летняя история. Началось всё с выпуска силикатного кирпича. Теперь компания намерена занять серьёзную долю рынка газобетона, востребованного в частном и многоэтажном домостроении. И география поставок не ограничится Алтайским краем.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Цех по производству автоклавного газобетона торговой марки «Стройберг» открыли в Барнауле

«Стройберг» — это современное предприятие, площадь производства – 55 тысяч квадратных метров. Ежедневно в цехах трудятся больше 200 квалифицированных специалистов. Завод выпускает силикатный и гиперпрессованный кирпич, щебень, известь. Теперь ассортимент пополнил газобетон. До этого материал на стройки края приходилось закупать в соседних регионах. Теперь всё изменится. Производственная площадка в Барнауле позволит застройщикам приобретать качественный стройматериал и существенно сократить издержки на его доставку до места строительства.

В строительство цеха инвестировали около 300 миллионов рублей. Дополнительно создали 30 рабочих мест. Цемент, песок, известь и другие составляющие газобетона – алтайские. Это полностью местный продукт. Промышленное производство позволяет обеспечить стабильную геометрию и предсказуемую марочную прочность блоков. Что имеет решающее значение при возведении жилых и промышленных зданий.

В компании отмечают, что растущий рынок частного домостроения требует всё больше качественных стройматериалов и завод готов удовлетворить этот спрос. Подробнее о продукции «Стройберг» можно узнать на официальном сайте производителя.

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