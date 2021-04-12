Катунь24: Чистый звук: в США создали стиральную машину для беспроводных наушников

Согласно проекту изобретателей, девайс сможет очистить и продезинфицировать TWS-наушники за 2 минуты.

Фото: https://www.kickstarter.com/

Изобретение появилось на краудфандинговой платформе Kickstarter. Устройство похоже на миниатюрную стиральную машину. В ней наушники «стираются» специальным спиртовым раствором, до того – очищаются владельцем от грязи с помощью механизированной щетки.

Гаджет получил название Cardlax EarBuds Washer. С помощью краудфандинга создатели планировали собрать 5 000 долларов на его производство, однако за несколько дней до конца сбора средств получили более 70 000 долларов. В продаже полезный прибор появится уже в июне, а его рекомендованная цена 40 долларов (3 000 рублей по текущему курсу).

Катунь24