Катунь24: Через Алтай может появиться дорога в Китай

ОАО «РЖД» рассматривает возможность открытия пути в Китай через западный участок границы — отрезок в 55 км между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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Замгендиректора монополии Алексей Шило рассказал, что рассматриваются и другие варианты развития дороги. Однако путь через Республику Алтай стал бы самым коротким, какой только возможен. Трудности для дороги создает гористый рельеф: изначально проблему хотели решить тоннелями, сейчас ОАО «РЖД» рассматривает вариант эстакады, сообщает «Коммерсантъ».

Вопрос короткого пути в Китай поднимался в 2000-х годах в контексте проекта газопровода «Алтай», идущего этим маршрутом. Однако из-за технических сложностей, невозможности согласовать цену с Китаем и экологических вопросов, связанных с необходимостью пересечения природного парка Укок, занимающего весь участок между границами, проект откладывался и сейчас считается менее приоритетным, чем потенциальный транзитный газопровод через Монголию.

Катунь24