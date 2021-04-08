Катунь24: Член экспертного совета «Золотой маски» оценит спектакли Молодёжного театра Алтая

С 7 по 10 апреля в зрительном зале МТА на всех спектаклях будет находиться театровед Ирина Алпатова.

Фото: Молодёжный театр Алтая

Ирина Алпатова – редактор отдела научно-методической работы Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина, автор журналов «Театр», «Театрал», «Петербургский театральный журнал», газеты «Экран и сцена», член экспертного совета российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Театр пригласил её, чтобы узнать мнение профессионала о своей творческой деятельности. Она даст свою оценку пластической драме «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика, опере «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, семейной истории «Временно недоступен» по пьесе Петры Вюлленвебер и трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24