Катунь24: Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе состоится в Барнауле

Лучшие борцы нашего региона выступят на Открытом чемпионате Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Раффи Исраеляна. Турнир состоится 15 мая в Барнауле.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе состоится в Барнауле

Раффи был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Служил в ГИБДД. Погиб 8 сентября 2015 года, выполняя служебный долг.

Фонд Алексея Ермоленко «МыЗаСпорт» – один из главных организаторов турнира. Их цель – чтить память своих спортивных героев, организовывать в их честь соревнования и наносить их портреты на спортивные объекты. Художники уже изобразили на «Титов Арене» рисунок. Он посвящен хоккейной команде «Динамо-Алтай», которая сейчас стремится в чемпионат ВХЛ.

Фонд «МыЗаСпорт» уже выбирает фасад городского здания или спортивного объекта для художественного изображения Раффи. Идею фонда уже поддержал министр спорта Алексей Перфильев, а также известные спортсмены – дзюдоист Иван Нифонтов, легкоатлетка Татьяна Котова и греко-римец Адам Курак.

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