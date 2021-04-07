Катунь24: Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе состоится в Барнауле

Катунь24: Чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе состоится в Барнауле07.04.2021
Лучшие борцы нашего региона выступят на Открытом чемпионате Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Раффи Исраеляна. Турнир состоится 15 мая в Барнауле.
Фото: Катунь 24
Раффи был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Служил в ГИБДД. Погиб 8 сентября 2015 года, выполняя служебный долг.
Фонд Алексея Ермоленко «МыЗаСпорт» – один из главных организаторов турнира. Их цель – чтить память своих спортивных героев, организовывать в их честь соревнования и наносить их портреты на спортивные объекты. Художники уже изобразили на «Титов Арене» рисунок. Он посвящен хоккейной команде «Динамо-Алтай», которая сейчас стремится в чемпионат ВХЛ.
Фонд «МыЗаСпорт» уже выбирает фасад городского здания или спортивного объекта для художественного изображения Раффи. Идею фонда уже поддержал министр спорта Алексей Перфильев, а также известные спортсмены – дзюдоист Иван Нифонтов, легкоатлетка Татьяна Котова и греко-римец Адам Курак.