Катунь24: Частицу мощей Александра Невского передали для нового собора в Барнауле

Катунь24: Частицу мощей Александра Невского передали для нового собора в Барнауле05.04.2021
Новосибрская епархия передала частицу мощей князя Александра Невского с частицей схимнического облачения. Об этом сообщает Новосибирская Митрополия.
Фото: Новосибирская Митрополия
Православные святыни отправятся в строящийся Александро-Невский собор в Барнауле.
Передача состоялась 1 апреля в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятеля Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерея Александра Новопашина, благочинного Барнаульского городского округа и настоятеля Александро-Невского собора в Барнауле протоиерея Андрея Басова и других.
Освещение барнаульского собара запланировано на 12 сентября 2021 года.