Катунь24: Частицу мощей Александра Невского передали для нового собора в Барнауле

Новосибрская епархия передала частицу мощей князя Александра Невского с частицей схимнического облачения. Об этом сообщает Новосибирская Митрополия.

Фото: Новосибирская Митрополия

Православные святыни отправятся в строящийся Александро-Невский собор в Барнауле.

Передача состоялась 1 апреля в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятеля Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерея Александра Новопашина, благочинного Барнаульского городского округа и настоятеля Александро-Невского собора в Барнауле протоиерея Андрея Басова и других.

Освещение барнаульского собара запланировано на 12 сентября 2021 года.

Катунь24