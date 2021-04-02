Катунь24: Число заболевших за сутки коронавирусом в Алтайском крае впервые опустилось ниже 100 с октября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 119 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 – 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 137 человек, в т.ч. 3 245 детей. Выздоровели всего 42 198 (+ 119) человек. Умерло 2 694 (+9) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 813 (+7) человек; иные причины смерти – 881 (+2) человек.

По состоянию на 31 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 129 человек.

Кроме этого, 384 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 266, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Минздравом края развернута 1991 койка, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1991-1 129-384=478.

9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

553 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 98 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск, Рубцовск – по 9 заболевших, Родинский район – 6, Благовещенский, Калманский районы – по 5 заболевших, Славгород – 4, Новоалтайск, Яровое, Шипуновский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Крутихинский, Кулундинский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Алтайский, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 826, г. Алейск — 731, Алейский район — 291, Алтайский район — 173, Баевский район — 133, г. Белокуриха — 285, г. Бийск — 3802, Бийский район — 384, Благовещенский район — 610, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 359, Егорьевский район — 262, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 260, Залесовский район — 280, г. Заринск — 1346, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 208, Калманский район — 415, Камень-на-Оби — 424, Каменский район — 263, Ключевский район — 274, Косихинский район — 217, Красногорский район — 67, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 210, Кулундинский район — 619, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 295, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 291, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1350, Павловский район — 574, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 618, Ребрихинский район — 458, Родинский район — 327, Романовский район — 155, Рубцовск — 3304, Рубцовский район — 483, Славгород — 1155, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 205, Тальменский район — 791, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 378, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 186, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 130, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 429, Яровое – 575.

Из общего числа заболевших 469 случаев – завозные, в т.ч. 195 – из-за рубежа; 28 548 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 137 заболевших: 12 447 – у больных внебольничной пневмонией, 26 961 – у заболевших ОРВИ, в 7729 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 308 755 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 146,70 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3890 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4114 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 31.03.2021 года прививается 88 993 (+3 457) человека, в том числе: 24 623 (+1 954) человека получили первую прививку; 64 370 (+ 1503) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24