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Катунь24: Численность федеральных госслужащих в России с начала года сократилась на 10 %

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Фото: pixabay.com

Реформу управления в России еще в ноябре прошлого года анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отметил Дмитрий Григоренко, это самое значительное сокращение госаппарата за последние годы.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах – на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», – сказал вице-премьер.

По словам Дмитрия Григоренко, задача реформы – сделать госаппарат более «компактным». Он отметил, что ранее во многих ведомствах неэффективно использовали 20 % должностей в центральных аппаратах и до 12 % – в территориальных органах.

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что сокращения почти не коснулись сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности. Они проводились за счет неиспользуемых вакансий, при этом фонд заработной платы был сохранен. 

Также Дмитрий Григоренко анонсировал следующий шаг – изменение системы оплаты труда чиновников. Её должны пересмотреть уже в этом году. В частности, ожидается, что размер зарплаты госслужащих будет напрямую зависеть от конкретных результатов их работы. 

Катунь24

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