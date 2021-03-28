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Катунь24: Центробанк начнет собирать монеты у россиян

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Центробанк начнет собирать монеты у россиян27 марта 2021, 18:34

Банк России планирует начать эксперимент со сбором монет у населения с помощью специальных автоматов, сообщает «Российская газета».

Фото: pixabay.com

Известно, что комиссии за прием монет не будет, либо же ее сделают минимальной. Пилотный запуск проекта начнется в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. В банке также отметили, что из-за отсутствия оборудования для эксперимента регулятор привлечет технологического партнера. Применение этих аппаратов в дальнейшем планируется расширить.

Как отмечают в «Российской газете», в 2020 году Банк России выпустил более 1,3 миллиарда монет — по девять на каждого жителя страны. Регулятору это обошлось в 3,8 миллиарда рублей. Во время пандемии процент монет, вернувшихся в кассы, снизился до 46, в 2019 году этот показатель составлял 63%. В «Основных направлениях развития наличного денежного обращения» ЦБ говорится, что торговые предприятия все чаще отказываются принимать монету от населения, чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию, отмечает Lenta.ru.

Катунь24

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