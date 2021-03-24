Катунь24: Чем опасна весна для водителей и пешеходов, рассказывает Барнаульская ГИБДД

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Чем опасна весна для водителей и пешеходов, рассказывает Барнаульская ГИБДД23 марта 2021, 20:16

Отдел пропаганды безопасного движения УМВД России по Барнаулу напоминает водителям и пешеходам о безопасном поведении на дорогах.

Фото: pixabay.com

Весенний период – довольно сложное время и для водителей, и для пешеходов. Несмотря на то, что продолжительность светового дня постепенно увеличивается и температура воздуха днем повышается, в ночное время она все еще достигает довольно низких показателей. Поэтому в утренние и вечерние часы на дороге образуется гололед, а днем при интенсивном таянии снега на ней образуется грязь и слякоть.

В таких условия обзор водителей сильно ограничен. ГИБДД призывает пешеходов быть внимательнее и не переходить дорогу после включения зеленого сигнала светофора, не убедившись в полной остановке приближающейся машины.

«В условиях гололеда на некоторых участках дороги возникает большая опасность заноса автомобиля, который, перемещаясь, может нанести удар пешеходу, находящемуся на значительном расстоянии от него. Выйдя из общественного транспорта, никогда не пытайтесь сразу же перейти проезжую часть — это опасно. Помните, что рядом с остановкой всегда есть обозначенный пешеходный переход. Дождитесь, когда автобус начнет движение, обзор проезжей части увеличится, убедитесь в безопасности перехода, только тогда начинайте движение», – подчеркнули в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по г. Барнаулу.

Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что с 22 по 28 марта 2021 года находятся на каникулах школьники. В это время дети активно передвигаются по улицам, часто могут вести себя непредсказуемо. Во избежание несчастных случаев водителям напоминают не забывать снижать скорость у мест массового скопления людей.

Катунь24