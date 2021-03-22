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Алтайский край

Катунь24: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца? Инструкция Центробанка

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца? Инструкция Центробанка21 марта 2021, 14:24

Мошенничества с «ошибочными» переводами не только несут угрозу финансам клиента банка, но и могут вовлечь его в преступную схему по обналичиванию средств.

Фото: pixabay.com

Схемы, когда якобы по ошибке злоумышленники переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, стали использоваться для последующего снятия более крупной суммы денег. Также этим способом можно отмывать деньги, полученные незаконным способом.

По информации «РИА Новости», чтобы избежать обмана, банки рекомендуют выходить на контакт с отправителем.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — отметили специалисты Центробанка.

Кроме того, человеку, получившему перевод, также необходимо обратиться в свой банк и сообщить о поступлении средств, и затем также написать заявление на возврат денег, если они действительно были зачислены ошибочно.

Катунь24

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