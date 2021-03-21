Катунь24: C 1 мая изменятся правила покупки машин с пробегом. Что нужно знать

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C 1 мая изменятся правила покупки машин с пробегом. Что нужно знать20 марта 2021, 14:11

Теперь договор можно будет заключить через «Госуслуги» с использованием электронной подписи. Также будет проводиться проверка собственника автомобиля и условия сделки, чтобы максимально уменьшить риски.

Фото: pixabay.com

Новый приказ Минцифры вступит в силу 1 мая 2021 года, передает РБК.

Он позволит производить продажу и покупку подержанной машины, заключая договор со вторым участником сделки на портале государственных услуг, но для этого потребуется наличие электронной подписи.

Предполагается, что документ подпишут обе стороны и отправят на регистрацию в ГИБДД. Чтобы заключить договор потребуются паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации на авто и полис ОСАГО на имя продавца. Однако перед тем, как подписать договор, владелец авто должен решить, продает он машину с номерами или оставляет их за собой. Во втором случае потребуется написать соответствующее заявление в ГИБДД и оставить номера на хранение до регистрации следующего автомобиля.

Эксперты полагают, что это упростит сделку купли-продажи. Данные о покупателе и продавце не придется вводить вручную, не нужно распечатывать договор, а вся информация об участниках сделки загрузится автоматически из учетных записей пользователей госпортала.

Катунь24