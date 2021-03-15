Катунь24: Чучело не сожгли в Барнауле во время празднования Масленицы

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Чучело не сожгли в Барнауле во время празднования Масленицы14 марта 2021, 16:27

Сегодня, 14 марта, последний день масленичной недели. Барнаульцы весь день активно провожали зиму в разных частях города.

Фото: pixabay.com

В барнаульском парке «Центральный» не стали проводить традиционный обряд сжигания чучела. Также в парке прошли игры и конкурс чучел, а неподалёку на улице Мало-Тобольской также состоялись праздничные гуляния, конкурсы и ярмарка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24