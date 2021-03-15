Катунь24: Чучело не сожгли в Барнауле во время празднования Масленицы

- ‹‹ НАЗАД
- ВПЕРЁД ››
Чучело не сожгли в Барнауле во время празднования Масленицы14 марта 2021, 16:27
Сегодня, 14 марта, последний день масленичной недели. Барнаульцы весь день активно провожали зиму в разных частях города.
Фото: pixabay.com
В барнаульском парке «Центральный» не стали проводить традиционный обряд сжигания чучела. Также в парке прошли игры и конкурс чучел, а неподалёку на улице Мало-Тобольской также состоялись праздничные гуляния, конкурсы и ярмарка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram