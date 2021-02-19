Катунь24: Церемония открытия литературного фестиваля «Издано на Алтае» прошла в Барнауле • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Церемония открытия литературного фестиваля «Издано на Алтае» прошла в Барнауле18 февраля 2021, 21:40

Почти 700 алтайских изданий принимают участие в конкурсной программе ежегодного литературного фестиваля «Издано на Алтае». Он проводится в регионе уже в 16 раз. Церемонию открытия в краевой библиотеке имени Шишкова посетил корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский. О лучших краевых издательских проектах минувшего года – в его сюжете.

Embedded video for Церемония открытия литературного фестиваля «Издано на Алтае» прошла в Барнауле

Действующие санитарные ограничения не помешали насытить программу интересными событиями. Их запланировано более 70-ти на площадках 23 библиотек Алтайского края: это встречи с авторами книг, презентации новых изданий – например, книги об известном алтайском писателе, публицисте и краеведе Александре Родионове. В онлайн формате в марте желающие смогут встретиться с московским литературным критиком Галиной Юзефович. Радует изобилием и книжная выставка изданий, увидевших свет в минувшем году.

Особое место среди изданий прошлого года занимают книги проекта «Алтай. Судьба. Эпоха». Они изданы на средства краевого бюджета. Одна из них посвящена известному алтайскому просветителю и общественному деятелю Василию Штильке. Именно благодаря нему в конце 19 века в Барнауле была создана общественная библиотека. В книгу вошли некоторые малоизвестные для широкой общественности факты биографии Василия Константиновича.

Закрытие фестиваля «Издано на Алтае» состоится 31 марта. Тогда же наградят и победителей конкурса «Лучшая книга Алтая – 2020».

Катунь24