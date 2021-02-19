Катунь24: Четверо барнаульцев обманывали россиян, продавая фальшивые фитнес-браслеты • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Четверо барнаульцев обманывали россиян, продавая фальшивые фитнес-браслеты

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Четверо барнаульцев обманывали россиян, продавая фальшивые фитнес-браслеты18 февраля 2021, 17:13

Они убеждали покупателей, что товар является оригиналом известной марки, но дешевле.

Их преступную деятельность пресекли правоохранители. Теперь четверых 30-летних жителей Барнаула осудят за мошенничество.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мошенники с декабря 2018 года по январь 2020 года размещали на изготовленных ими интернет-сайтах предложения о продаже оригинальных фитнес-браслетов известной марки и геймпадов по ценам, значительно ниже рыночных. Получив заказы на приобретение данных товаров, участники группы в ходе телефонных переговоров с заказчиками сообщали, что заказанный товар будет направлен им почтой.

Потерпевшие, поверив собеседникам, оплачивали полученное почтовое отправление электронным наложенным переводом, а при получении посылок обнаруживали, что им прислали фальсифицированную продукцию.

В результате противоправной деятельности от действий злоумышленников пострадали 64 человека — жители 24 регионов России. Ущерб, нанесенный гражданам, составил более 150 тысяч рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Волонтеры очистили от снега Мемориал Славы

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 17 февраля

Фев 19, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 19 — 20 февраля 2021 года

Фев 19, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 19.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 19, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае в 2020 году порядка 120 тысячам граждан были продлены социальные выплаты без предоставления необходимых документов

Фев 19, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar