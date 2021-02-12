Катунь24: Часть кровли обрушилась в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Барнауле • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Часть кровли обрушилась в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Барнауле11 февраля 2021, 18:54

А между жильцами – война: одни винят в этом управляющую компанию, другие – безынициативных соседей. Подробности в сюжете нашего корреспондента Софьи Житиной.

Embedded video for Часть кровли обрушилась в одном из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Барнауле

Часть кровли в доме по адресу: Ленина, 187 рухнула под тяжестью снега прямо в одну из квартир. Благо никто не пострадал.

Часть жильцов обвинила в этом управляющую компанию ЖЭУ-6, которой они ежемесячно платят за содержание жилья. Жительница дома Елена Зырянова убеждена, очищать крышу от снега – это их обязанность. Рассказывает, в прошлом году кровлю изредка чистили, а в этом ни разу. Жильцам приходится нанимать для этой работы другие компании за собственные деньги.

В управляющей компании от комментариев отказались. А в базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства мы увидели, дом за ней не закреплен. Поэтому ответственность за содержание жилых и нежилых помещений лежит на собственниках. Житель дома Олег Банашко убежден, собственники сами виноваты, доводя квартиры до состояния руин. По его словам, в разрушенном помещении живет местный пьяница, которому его состояние абсолютно безразлично.

По словам экспертов, дом находится в аварийном состоянии. Кровля, перекрытия и стены здания долгое время не обслуживались. Не выполнялся, по их словам, и текущий ремонт. Оттепель лишь усугубила масштаб проблемы.

А до капитального ремонта крыши еще 14 лет. По региональной программе он намечен на 2035 год. Сейчас жильцы планируют обратиться в администрацию, чтобы срок перенесли. Может не простоять, тревожно замечают они. Юристы настоятельно советуют найти другую управляющую компанию.

Для этого жильцам необходимо создать инициативную группу, организовать общее собрание и совместно выбрать способ управления домом. А пока забота о доме – это их личная ответственность.

Катунь24