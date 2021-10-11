Катунь24: Больше 150 боксёров приняли участие в турнире в обновленном зале «Алтайского ринга»

На соревнования приехали спортсмены из 12 муниципалитетов края.

Фото: Вадим Вязанцев

Краевая спортивная школа олимпийского резерва «Алтайский ринг» отметила свое десятилетие боксерским турниром, в котором участвовали 152 юных спортсмена 11-16 лет.

Церемония открытия и первые бои прошли в обновленном после большого ремонта здании спортивной школы.

Как передаёт «Алтайский спорт», в 2021 году из средств краевой адресной инвестиционной программы направили 18 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, 1 миллион 200 тысяч рублей — на ремонт кровли, еще 800 тысяч — на обустройство раздевалок и душевых. Кроме того, теперь у спортшколы есть свой медкабинет и новый тренировочный зал.

«Юбилей мы отмечаем в преобразившемся зале — спасибо Правительству края, выделившему бюджетные средства, и нашим партнерам и спонсорам, которые помогли с внебюджеткой. У нас амбициозные планы. В нашем втором здании — соседнем, на улице Ползунова, 57 — мы планируем открыть столовую для ребят, гостиницу для приезжих спортсменов, актовый зал для собраний. На территории от нашей школы до Барнаулки, а это два гектара, мы будем оборудовать стадион с беговыми дорожками и тренажерами для тренировок под открытым небом и сдачи норм ГТО. Причем пользоваться им смогут не только боксеры «Алтайского ринга», но и учащиеся соседних общеобразовательных школ. В общем, в ближайшие два-три года мы хотим превратить нашу территорию в самодостаточный, закольцованный спорткомплекс, где можно будет нормально тренироваться и проводить представительные турниры», — рассказал на открытии директор Армен Тоноян.

Катунь24