Катунь24: Бийская пенсионерка перевела 3 миллиона рублей на счёт мошенников

Возбуждено уголовное дело.

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63-летней жительнице Бийска позвонил якобы полицейский и сообщил, что с банковского счёта женщины кто-то пытается снять деньги. На счету у пенсионерки хранились деньги от продажи квартиры, а это больше 2 500 000 рублей. После разговора с лже-правоохранителем с ней связывался якобы финансовый аналитик и представитель технической поддержки банка.

Ей посоветовали придерживаться инструкции по безопасности: снять сбережения и перечислить их на «резервный» счет. Звонящие уверяли, что это безопасно и действовать нужно максимально быстро.

В итоге жительница наукограда сделала всё так, как её и просили. Но на следующий день ей снова позвонили те же люди и пояснили, что необходимо совершить «зеркальные операции». То есть взять раньше мошенников кредиты в банках на максимальные суммы и, опять-таки, для сохранения, внести их на тот же «безопасный» счет.

Женщина взяла в кредит почти полмиллиона рублей. В итоге за два дня аферисты заработали на доверчивости пенсионерки больше 3 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24