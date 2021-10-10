Катунь24: Барнальский зоопарк просит граждан помочь выбрать имя для рыси

Подписчики социальных сетей активно предлагают варианты в комментарии, вспоминая интересные клички животных из советских фильмов.

Фото: Барнаульский зоопарк

Пост с фотографиями кошечки-рыси выложили на официальной страничке зоопарка во «ВКонтакте». Как отметили в аккаунте зоопарка, второй рысенок отправился на новое место жительства. Той же, которая остаётся в Барнауле, необходимо выбрать имя.

«Забава», «Изольда», «Лаура», «Миланья, «Джоди», «Марго» – горожане предложили самые различные имена для рыси, а кто-то даже вспомнил кличку собаки Рэсси из «Приключения Электроника».

Катунь24