Катунь24: Бийское предприятие вернуло сотрудникам долг по зарплате более 1,6 млн рублей

Выплаты своим сотрудникам задержала компания ООО «Компания ДС»: зарплаты не выплачивались восемь месяцев.

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Долг у компании образовался перед 18 сотрудниками предприятия. Оплата труда не поступала гражданам с ноября 2020 года по июль 2021 года в общем размере, превышающем 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В адрес руководителя предприятия внесли представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое было рассмотрено и удовлетворено. По материалам проверки против компании возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Сейчас, как уточнили в ведомстве, задолженность по зарплатам перед сотрудниками предприятие погасило в полном объеме.

Катунь24