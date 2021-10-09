Катунь24: Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта

Основные проблемы – большие интервалы в расписании, толпы людей в салонах и преждевременные уходы с маршрута. Почему в городе порой исчезают автобусы, выясняла наш корреспондент Алина Пенигина.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта

Уехать утром на работу и добраться домой вечером для барнаульцев – целое приключение. Чтобы дождаться автобуса на некоторых маршрутах, приходится стоять около получаса. А в обеденное время автобусы и вовсе могут пропасть с маршрутов.

Даже если удалось дождаться автобуса, проехать с комфортом вряд ли получится — салон переполнен. Барнаульские перевозчики, например на 17 и 60 маршрутах, последние несколько лет используют автобусы малой вместимости. Причина проста: цена их гораздо ниже — 2-3 млн рублей при сроке эксплуатации 8 лет. Большие же автобусы сегодня стоят свыше 10 млн рублей при 10-летней службе. Но, по словам перевозчиков, даже такая экономия не позволяет покрыть все затраты на обслуживание техники и оплату труда. Поэтому они видят единственный выход — повышение тарифов. По подсчётам перевозчиков, себестоимость проезда — 39 рублей.

Средняя заработная плата водителей в Барнауле составляет 30 тысяч рублей при 10-часовом рабочем дне. В соседней Новосибирской области она составляет от 50 до 60 тысяч.

Городские перевозчики — «Евробус Плюс», «Командирское», «СолГри» и другие — не могут выпустить все автобусы в рейс. Даже на сайте с расписанием маршрутов «Транспорт Барнаул» предупреждают: на маршруте возможен недовыпуск из-за нехватки водителей. На счету у самого крупного владельца автопарка порядка 100 единиц техники. Однако около 30 технически исправных автобусов простаивают. В администрации Барнаула уже обсуждают повышение стоимости проезда до 28 рублей с 1 ноября. Для пассажиров с единым проездным тариф останется на уровне 23 рублей. Перевозчики маршрутных такси, в которых не действуют проездные билеты, могут установить тариф свыше 28 рублей.

Катунь24