Катунь24: Барнаул обогнал Москву по темпу роста цен на вторичное жильё

Средняя стоимость за квадратный метр в столице Алтайского края составляет 59 151 рубль, выросшая на 4,63 % за третий квартал 2021 года.

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В рейтинге изменения стоимости одного «вторичного» квадратного метра Барнаул занял 15 место из 50. Москва при этом занимает 21 место – там квадрат подорожал на 3,9 %. При этом на данный момент цены на вторичное жилье в Москве все еще остаются самыми высокими в стране – 265 695 рублей за квадратный метр, уточняет РБК.

Рейтинг составили аналитики консалтинговой группы SRG. Больше всего средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в третьем квартале 2021 года выросла в Сочи — на 17,5 %, до 183 тыс. руб. Далее в рейтинге идут Краснодар (14,3 % — до 72,76 тыс. руб.), Севастополь (8,89 % — до 117,6 тыс.), Казань (7,01 % — 101,2 тыс. руб.) и Калининград (5,91 % — 78,8 тыс. руб.) В среднем, по данным аналитиков, по 50 крупным городам 1 кв. м вторичного жилья за квартал подорожал на 4,78 %, до 74 тыс. руб.

Данные о жилье в SRG анализируют с помощью математических алгоритмов и Big Data с 2021 года. Рейтинг рассчитан для 50 крупнейших городов России на основе очищенных данных по среднему бюджету предложения вторичного жилья на крупных онлайн-площадках страны и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников). Из выборки исключались объекты с незаполненными ключевыми характеристиками и с ценой, существенно отличающейся от релевантных для города значений.

Катунь24