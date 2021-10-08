Катунь24: Блюда осени: 10 рецептов с сезонными продуктами

Осень – это прекрасная пора, которая не только радует глаз живописными, раскрашенными во все цвета пейзажами, но это еще и время спелых фруктов, зрелых овощей, множества видов грибов и других даров природы. Так что даже самый искушенный гурман может найти для себя блюдо, которое сможет удовлетворить его изысканный вкус. Мы предлагаем вам десять рецептов блюд из осенних продуктов.

Фото: www.wonderzine.com

Тыквенная паста

Ингредиенты:

4 стакана пшеничной муки

450 г тыквенного пюре

сливочное масло

6 листиков шалфея

тыквенные семечки по вкусу

пармезан по вкусу

Приготовление:

Муку и тыквенное пюре поместить в кухонный комбайн, перемешивать, пока не сформируется шар. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на четыре равные части. Раскатать и нарезать пасту желаемой длины и толщины. Можно использовать специальную машинку, если такая есть. Варить пасту около 2–5 минут, в центре она должна остаться чуть твёрдой. В большой сковороде растопить сливочное масло, добавить листья шалфея. Помешивать, пока листья не станут хрустящими, добавить немного соли. Переложить пасту в сковороду и перемешать. Подавать с пармезаном и тыквенными семечками.

Клюквенно-яблочный пирог

Ингредиенты:

370 г сливочного масла

60 г сахара

570 г муки

10 мл холодной воды

Начинка:

170 г клюквы, можно сушёной

1 кг яблок

300 г сахара

20 г кукурузного крахмала

150 г сливочного масла

1 яичный белок

столовая ложка корицы

Приготовление:

Приготовить тесто: смешать масло и сахар, добавить муку, воду и перемешать до однородного состояния. Сформировать два шара, завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 30 минут. Приготовить начинку: свежую клюкву нагреть в кастрюле, добавить воду (столько, чтобы она накрыла ягоды), сахар, корицу и кукурузный крахмал. Дать настояться 10 минут, затем снять с огня. Разогреть духовку до 180 градусов. Очистить яблоки, нарезать их тонкими ломтиками. Смешать с клюквенным соусом. Раскатать один шарик из теста в круг чуть больше, чем диаметр формы для запекания. Выложить в форму тесто, влить смесь из яблок и клюквы. Разделить оставшийся кусок теста пополам. Одну часть раскатать до размеров формы для запекания и разделить её на полоски. Выложить их на пирог. То же самое проделать со второй половиной теста. Скрестить ленты и защипнуть их края по окружности. Взбить яичный белок с водой и смазать смесью пирог. Сверху посыпать сахаром. Выпекать 35–40 минут.

Суп из батата, лука-порея и кокосовых сливок

Ингредиенты:

брикет кокосовых сливок

4 лука-порея

2 батата

1 луковица

2 морковки

1 литр куриного бульона

лавровый лист

оливковое масло

соль, перец

Приготовление:

Очистить и тщательно вымыть овощи. Батат нарезать кубиками, нарезать лук-порей, морковь и луковицу. В кастрюле нагреть две столовые ложки оливкового масла и обжарить овощи в течение пяти минут. Добавить бульон и лавровый лист, довести до кипения. Приправить солью, накрыть крышкой и варить, пока овощи не станут мягкими, около 20 минут. Вынуть лавровый лист, погружным блендером измельчить овощи, добавляя кокосовые сливки. Поперчить. Если вы хотите сделать суп более жидким, добавьте ещё бульона или воды.

Полента с тыквой и брюссельской капустой

Ингредиенты:

450 г брюссельской капусты

450 г мускатной тыквы

2 столовые ложки оливкового масла

4 стакана воды

2 стакана молока

1 стакан поленты

60 г тертого пармезана

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

2 столовые ложки измельчённого шалфея

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 градусов. Тыкву очистить, нарезать кубиками, порезать брюссельскую капусту. Овощи смешать с оливковым маслом и выложить на противень, посолить, поперчить. Запекать около 30 минут. В большую кастрюлю налить четыре стакана воды, молоко, добавить щепотку соли, довести до кипения. Всыпать поленту, довести ещё раз до кипения и убавить огонь до минимума. Варить до кремовой консистенции около шести минут. Снять кашу с огня, добавить пармезан, сливочное масло, шалфей. Подавать с печёными овощами.

Суп из яблок, свёклы и фундука

Ингредиенты:

2 яблока

100 г картофеля

500 г свёклы

70 г сливок

пучок свежего эстрагона

чайная ложка масла фундука

немного фундука

соль, перец

Приготовление:

Очистить свёклу, яблоки и картофель. Нарезать кубиками. Варить 20 минут в кастрюле вместе с веточкой эстрагона. Воду подсолить. Все ингредиенты смешать блендером, добавить сливки. Измельчить фундук. Перед подачей украсить фундуком, листьями эстрагона, добавить масло фундука и немного морской соли.

Тарт с грецкими орехами

Ингредиенты:

250 г грецких орехов

80 мл сливок

120 г сахара

2 яйца

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

30 г сливочного масла (для формы)

1 желток

4 столовые ложки воды

Для подачи:

150 г сахарной пудры

3 столовые ложки рома

Приготовление:

Муку, нарезанное кубиками масло и сахар поместить в чашу комбайна. Смешивать, пока масса не станет песочной. Добавить в массу яичный желток и воду, смешивать, пока тесто не превратится в шар. Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 градусов, смазать маслом форму для выпечки и выложить туда тесто. Грецкие орехи вместе с сахаром измельчить в комбайне. Добавить к массе яйца, сливки, быстро перемешать и залить этой смесью тесто. Выпекать в духовке около 30 минут. Перед подачей равномерно полить пирог ромом и присыпать сахарной пудрой. Можно украсить ядрами грецких орехов.

Запечённая капуста в сливочном соусе

Ингредиенты:

кочан молодой капусты

250 г крем-чиза

20 г соевого соуса

250 г несладких сливок для взбивания

Приготовление:

Кочан положить на противень и запекать в течение 40 минут при температуре 160 градусов. Проверить готовность капусты с помощью шпажки: кочан должен стать мягким. Верхние листья полностью прогорят, их нужно снять. Капусту охладить, нарезать кочан на аккуратные куски. Смешать все оставшиеся ингредиенты для соуса и взбить их миксером до однородной консистенции. Перед подачей куски капусты обжарить на сливочном масле, подавать с холодным сливочным соусом.

Пирог из винограда и рикотты

Ингредиенты:

250 г муки

170 г сахара

10 мл оливкового масла

3 яйца

столовая ложка семян аниса

500 г рикотты

40 г топлёного масла

столовая ложка рома

350 г тёмного винограда

вода

соль

Приготовление:

В миске или на специальной поверхности смешать муку, 70 граммов сахара, семена аниса и щепотку соли. Сделать углубление в центре и разбить в него яйцо, начать вымешивать тесто. Постепенно добавить оливковое масло и немного воды. Сформировать шар, раскатать его на бумаге для выпечки диаметром 30 сантиметров. Выложить тесто в форму, чуть меньшую по диаметру, оставляя по краю немного массы для корочки. Убрать в холодильник на час. Разогреть духовку до 160 градусов. Смешать рикотту, 2 яйца, 100 граммов сахара, топлёное масло и ром до однородной консистенции. Залить тесто начинкой и запекать в течение часа. Достать из духовки и дать остыть. Вымыть и высушить виноград. Разрезать ягоды пополам, выложить на пирог. Подавать охлаждённым или комнатной температуры, посыпав сверху семенами аниса.

Кабачковый хлеб

стакан белого сахара

стакан коричневого сахара

3 больших яйца

½ чайной ложки соли

стакан растительного масла

3 чайные ложки ванильного экстракта

3 стакана муки

чайная ложка мускатного ореха

3 чайные ложки корицы

чайная ложка разрыхлителя

чайная ложка соды

2 кабачка

стакан шоколадной крошки

Приготовление:

Смазать маслом две формы для выпечки хлеба. Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске муку, соль, разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех и корицу. Миксером взбить яйца, сахар, ванильный экстракт и масло до однородности. Соединить две массы, тщательно перемешивая. Натереть кабачки на терке, выжать сок. Вмешать в тесто вместе с шоколадной крошкой. Разлить тесто по формам и выпекать 40–60 минут.

Салат с жареным романеско и гранатом

Ингредиенты:

500 г романеско

семена одного граната

три головки чеснока

6 столовых ложек оливкового масла

1 яйцо

40 мл гранатового сока

цедра 1 лайма

чайная ложка кленового сиропа

220 мл растительного масла

10 г кинзы

50 г кедровых орехов

щепотка сахара

перец, соль

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. Романеско тщательно промыть под холодной водой, просушить, срезать соцветия со стеблей. Зубчики чеснока очистить и раздавить. В миске смешать оливковое масло с измельчённым чесноком, солью, небольшой щепоткой сахара. Перемешать в этой смеси романеско, переложить на противень с пергаментом и отправить в духовку. Через 10 минут перемешать ещё раз и запекать ещё около 5–7 минут. Для гранатового айоли в комбайне смешать яйцо, гранатовый сок, цедру лайма, кленовый сироп и щепотку соли. Медленно и постепенно влить растительное масло и взбивать до густоты — должна получиться кремовая консистенция. Слегка обжарить кедровые орехи. Достать романеско из духовки. Подавать с листьями кинзы, гранатовым айоли, зёрнами граната и поджаренными орешками.

Не теряйте времени: начало осени богато овощами и фруктами, которые позволят разнообразить рацион.

По материалам

Катунь24