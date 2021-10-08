Катунь24: Блюда осени: 10 рецептов с сезонными продуктами
Осень – это прекрасная пора, которая не только радует глаз живописными, раскрашенными во все цвета пейзажами, но это еще и время спелых фруктов, зрелых овощей, множества видов грибов и других даров природы. Так что даже самый искушенный гурман может найти для себя блюдо, которое сможет удовлетворить его изысканный вкус. Мы предлагаем вам десять рецептов блюд из осенних продуктов.
Фото: www.wonderzine.com
Тыквенная паста
Ингредиенты:
- 4 стакана пшеничной муки
- 450 г тыквенного пюре
- сливочное масло
- 6 листиков шалфея
- тыквенные семечки по вкусу
- пармезан по вкусу
Приготовление:
- Муку и тыквенное пюре поместить в кухонный комбайн, перемешивать, пока не сформируется шар.
- Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на четыре равные части. Раскатать и нарезать пасту желаемой длины и толщины. Можно использовать специальную машинку, если такая есть.
- Варить пасту около 2–5 минут, в центре она должна остаться чуть твёрдой.
- В большой сковороде растопить сливочное масло, добавить листья шалфея. Помешивать, пока листья не станут хрустящими, добавить немного соли. Переложить пасту в сковороду и перемешать.
- Подавать с пармезаном и тыквенными семечками.
Клюквенно-яблочный пирог
Ингредиенты:
- 370 г сливочного масла
- 60 г сахара
- 570 г муки
- 10 мл холодной воды
Начинка:
- 170 г клюквы, можно сушёной
- 1 кг яблок
- 300 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 150 г сливочного масла
- 1 яичный белок
- столовая ложка корицы
Приготовление:
- Приготовить тесто: смешать масло и сахар, добавить муку, воду и перемешать до однородного состояния. Сформировать два шара, завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Приготовить начинку: свежую клюкву нагреть в кастрюле, добавить воду (столько, чтобы она накрыла ягоды), сахар, корицу и кукурузный крахмал. Дать настояться 10 минут, затем снять с огня. Разогреть духовку до 180 градусов.
- Очистить яблоки, нарезать их тонкими ломтиками. Смешать с клюквенным соусом.
- Раскатать один шарик из теста в круг чуть больше, чем диаметр формы для запекания. Выложить в форму тесто, влить смесь из яблок и клюквы.
- Разделить оставшийся кусок теста пополам. Одну часть раскатать до размеров формы для запекания и разделить её на полоски. Выложить их на пирог. То же самое проделать со второй половиной теста. Скрестить ленты и защипнуть их края по окружности.
- Взбить яичный белок с водой и смазать смесью пирог. Сверху посыпать сахаром. Выпекать 35–40 минут.
Суп из батата, лука-порея и кокосовых сливок
Ингредиенты:
- брикет кокосовых сливок
- 4 лука-порея
- 2 батата
- 1 луковица
- 2 морковки
- 1 литр куриного бульона
- лавровый лист
- оливковое масло
- соль, перец
Приготовление:
- Очистить и тщательно вымыть овощи.
- Батат нарезать кубиками, нарезать лук-порей, морковь и луковицу.
- В кастрюле нагреть две столовые ложки оливкового масла и обжарить овощи в течение пяти минут.
- Добавить бульон и лавровый лист, довести до кипения. Приправить солью, накрыть крышкой и варить, пока овощи не станут мягкими, около 20 минут.
- Вынуть лавровый лист, погружным блендером измельчить овощи, добавляя кокосовые сливки. Поперчить.
- Если вы хотите сделать суп более жидким, добавьте ещё бульона или воды.
Полента с тыквой и брюссельской капустой
Ингредиенты:
- 450 г брюссельской капусты
- 450 г мускатной тыквы
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 4 стакана воды
- 2 стакана молока
- 1 стакан поленты
- 60 г тертого пармезана
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла
- 2 столовые ложки измельчённого шалфея
Приготовление:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Тыкву очистить, нарезать кубиками, порезать брюссельскую капусту. Овощи смешать с оливковым маслом и выложить на противень, посолить, поперчить. Запекать около 30 минут.
- В большую кастрюлю налить четыре стакана воды, молоко, добавить щепотку соли, довести до кипения. Всыпать поленту, довести ещё раз до кипения и убавить огонь до минимума. Варить до кремовой консистенции около шести минут.
- Снять кашу с огня, добавить пармезан, сливочное масло, шалфей. Подавать с печёными овощами.
Суп из яблок, свёклы и фундука
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 100 г картофеля
- 500 г свёклы
- 70 г сливок
- пучок свежего эстрагона
- чайная ложка масла фундука
- немного фундука
- соль, перец
Приготовление:
- Очистить свёклу, яблоки и картофель. Нарезать кубиками.
- Варить 20 минут в кастрюле вместе с веточкой эстрагона. Воду подсолить.
- Все ингредиенты смешать блендером, добавить сливки. Измельчить фундук.
- Перед подачей украсить фундуком, листьями эстрагона, добавить масло фундука и немного морской соли.
Тарт с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 250 г грецких орехов
- 80 мл сливок
- 120 г сахара
- 2 яйца
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 30 г сливочного масла (для формы)
- 1 желток
- 4 столовые ложки воды
Для подачи:
- 150 г сахарной пудры
- 3 столовые ложки рома
Приготовление:
- Муку, нарезанное кубиками масло и сахар поместить в чашу комбайна. Смешивать, пока масса не станет песочной.
- Добавить в массу яичный желток и воду, смешивать, пока тесто не превратится в шар.
- Завернуть тесто в пищевую плёнку и убрать в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 180 градусов, смазать маслом форму для выпечки и выложить туда тесто.
- Грецкие орехи вместе с сахаром измельчить в комбайне.
- Добавить к массе яйца, сливки, быстро перемешать и залить этой смесью тесто. Выпекать в духовке около 30 минут.
- Перед подачей равномерно полить пирог ромом и присыпать сахарной пудрой. Можно украсить ядрами грецких орехов.
Запечённая капуста в сливочном соусе
Ингредиенты:
- кочан молодой капусты
- 250 г крем-чиза
- 20 г соевого соуса
- 250 г несладких сливок для взбивания
Приготовление:
- Кочан положить на противень и запекать в течение 40 минут при температуре 160 градусов.
- Проверить готовность капусты с помощью шпажки: кочан должен стать мягким. Верхние листья полностью прогорят, их нужно снять.
- Капусту охладить, нарезать кочан на аккуратные куски.
- Смешать все оставшиеся ингредиенты для соуса и взбить их миксером до однородной консистенции.
- Перед подачей куски капусты обжарить на сливочном масле, подавать с холодным сливочным соусом.
Пирог из винограда и рикотты
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 170 г сахара
- 10 мл оливкового масла
- 3 яйца
- столовая ложка семян аниса
- 500 г рикотты
- 40 г топлёного масла
- столовая ложка рома
- 350 г тёмного винограда
- вода
- соль
Приготовление:
- В миске или на специальной поверхности смешать муку, 70 граммов сахара, семена аниса и щепотку соли. Сделать углубление в центре и разбить в него яйцо, начать вымешивать тесто. Постепенно добавить оливковое масло и немного воды.
- Сформировать шар, раскатать его на бумаге для выпечки диаметром 30 сантиметров. Выложить тесто в форму, чуть меньшую по диаметру, оставляя по краю немного массы для корочки. Убрать в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 160 градусов. Смешать рикотту, 2 яйца, 100 граммов сахара, топлёное масло и ром до однородной консистенции. Залить тесто начинкой и запекать в течение часа. Достать из духовки и дать остыть.
- Вымыть и высушить виноград. Разрезать ягоды пополам, выложить на пирог. Подавать охлаждённым или комнатной температуры, посыпав сверху семенами аниса.
Кабачковый хлеб
- стакан белого сахара
- стакан коричневого сахара
- 3 больших яйца
- ½ чайной ложки соли
- стакан растительного масла
- 3 чайные ложки ванильного экстракта
- 3 стакана муки
- чайная ложка мускатного ореха
- 3 чайные ложки корицы
- чайная ложка разрыхлителя
- чайная ложка соды
- 2 кабачка
- стакан шоколадной крошки
Приготовление:
- Смазать маслом две формы для выпечки хлеба.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске муку, соль, разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех и корицу.
- Миксером взбить яйца, сахар, ванильный экстракт и масло до однородности. Соединить две массы, тщательно перемешивая.
- Натереть кабачки на терке, выжать сок. Вмешать в тесто вместе с шоколадной крошкой. Разлить тесто по формам и выпекать 40–60 минут.
Салат с жареным романеско и гранатом
Ингредиенты:
- 500 г романеско
- семена одного граната
- три головки чеснока
- 6 столовых ложек оливкового масла
- 1 яйцо
- 40 мл гранатового сока
- цедра 1 лайма
- чайная ложка кленового сиропа
- 220 мл растительного масла
- 10 г кинзы
- 50 г кедровых орехов
- щепотка сахара
- перец, соль
Приготовление:
- Разогреть духовку до 180 градусов. Романеско тщательно промыть под холодной водой, просушить, срезать соцветия со стеблей. Зубчики чеснока очистить и раздавить.
- В миске смешать оливковое масло с измельчённым чесноком, солью, небольшой щепоткой сахара. Перемешать в этой смеси романеско, переложить на противень с пергаментом и отправить в духовку. Через 10 минут перемешать ещё раз и запекать ещё около 5–7 минут.
- Для гранатового айоли в комбайне смешать яйцо, гранатовый сок, цедру лайма, кленовый сироп и щепотку соли. Медленно и постепенно влить растительное масло и взбивать до густоты — должна получиться кремовая консистенция.
- Слегка обжарить кедровые орехи. Достать романеско из духовки. Подавать с листьями кинзы, гранатовым айоли, зёрнами граната и поджаренными орешками.
Не теряйте времени: начало осени богато овощами и фруктами, которые позволят разнообразить рацион.
По материалам