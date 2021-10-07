Катунь24: Более 134 миллиардов рублей доходов запланировали в бюджет Алтайского края на 2022 год

Помимо налоговых и неналоговых доходов, на 2022 год предусмотрены безвозмездные поступления: 66 миллиардов 340 миллионов рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3 %.

Фото: altairegion22.ru Embedded video for Более 134 миллиардов рублей доходов запланировали в бюджет Алтайского края на 2022 год

Утверждение проекта регионального бюджета на 2022 год прошло сегодня, 6 октября 2021 года, на заседании Виктора Томенко.

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников отметил, что экономическая ситуация в регионе стабилизируется благодаря принимаемым мерам поддержки экономической деятельности, семей с детьми и реализации других антикризисных мер мы выходим на стабилизацию экономической ситуации в регионе.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134 миллиарда 201 миллион рублей, из них 67 миллиардов 861 миллион рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 14 % выше первоначального бюджета на текущий год. Объем расходов — 140 миллиардов 987 миллионов рублей.

Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики: увеличение заработной платы в соответствии с указами президента РФ от 7 мая 2012 года, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, реализация национальных целей, обеспечение реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, участие Алтайского края в федеральных проектах по привлечению инвестиций.

В пресс-службе правительства Алтайского края уточняют, что при формировании проекта бюджета предусмотрели индексацию заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации (на 15,9 % с 1 января 2022 года), а также для работников бюджетного сектора экономики Алтайского края, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края (на 4 % с 1 октября 2022 года).

Кроме того, при просчёте бюджета сохранили все виды социальных выплат.

«Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума на детей в Алтайском крае. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности», – уточняют на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24