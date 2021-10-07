Катунь24: Барнаульскую автошколу оштрафовали на 100 тысяч рублей за плагиат

Одну из автошкол Барнаула привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 100 тысяч рублей за то, что организация зарегистрировала товарный знак, который ранее уже использовал конкурент.

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Дело было возбуждено по заявлению барнаульского Центра высшего водительского мастерства, известного в городе под аббревиатурой «БЦВВМ», которая на протяжении 10 лет использовалась в продвижении услуг на сайте, в социальных сетях, в СМИ, а также в своей деятельности.

Но автошкола «БИП», зная о таком обозначении, в 2019 году зарегистрировала товарный знак с таким же названием и изображением.

«Приобретение и применение ООО «БИП» в качестве товарного знака обозначения, ставшего известным за счет другой фирмы, ограничило заявителя в правах на его регистрацию и могло вводить потребителей в заблуждение по смешению услуг двух автошкол, а также причинить убытки конкуренту», сообщают в краевом УФАС.

В итоге суд по интеллектуальным правам признал недобросовестную конкуренцию барнаульской автошколы и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Кроме того, АКОО «ЦВВМ» направило решение УФАС в Роспатент для признания недействительной регистрацию спорного товарного знака.

Катунь24