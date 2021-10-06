Катунь24: Барнаульские акробатки выступили на шоу талантов «Лучше всех!»

Восемь воспитанниц цирковой студии «Эквилибриум» представили Алтайский край на Первом канале. Чем акробатки удивляли зрителей и как долго готовились к выступлению, узнала наш корреспондент Анастасия Меньшакова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульские акробатки выступили на шоу талантов «Лучше всех!»

Для воспитанниц барнаульской цирковой студии «Эквилибриум» — выступление на сцене – дело обычное. Только за прошлый год акробатки выиграли 13 гран-при на всероссийских и международных фестивалях. Но приглашение принять участие в шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале стало для них новым этапом в цирковой карьере.

Практически в каждом российском городе есть цирковые студии. Но не все решаются поставить масштабные номера со стульями. Это и привлекло организаторов шоу в «Эквилибриуме». Так девочки получили возможность показать свои таланты перед всей страной.

В студии детей обучают по дисциплинам: акробатика, гимнастика, цирковое искусство, работа по жанрам. На тренировки у малышей уходит по 3-4 часа в день. Чтобы достичь хороших результатов, нужно минимум 2-3 года регулярных занятий. Каждый день преодолевать себя.

В цирковом искусстве остаются только стойкие и выносливые дети. Те, кто не боятся боли и падений. Результат виден не сразу, зато спустя годы тренировок эти ребята могут считать себя лучше всех.

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