Катунь24: Бийский пловец Роман Жданов стал лауреатом премии Паралимпийского комитета России

XVI торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» состоялась 2 октября 2021 года в Дзержинске.

Фото: Паралимпийский комитет России

В номинации «Преодоление» лауреатом стал бийчанин Роман Жданов, трехкратный чемпион и двукратный бронзовый призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также его наставница, заслуженный тренер России Елена Cоколова, передаёт «Алтайский спорт».

На открытии церемонии исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков зачитал приветственный адрес президента России. В послании главы государства говорится:

«Среди лауреатов премии — настоящие герои XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере. И сегодняшнее торжество — дань признательности вам, вашим наставникам, волонтерам и общественным деятелям. Всем, чей поистине подвижнический труд, целеустремленность, вера в себя и в свои возможности являются вдохновляющим примером для окружающих».

С полным списком лауреатов премии ПКР «Возвращение в жизнь» можно ознакомиться здесь.

Катунь24