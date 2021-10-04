Катунь24: Барнаульцы получили воду раньше, чем было обещано

«Росводоканал Барнаул» досрочно завершил работы по замене запорной арматуры.

Фото: официальный сайт Барнаула

Плановые работы в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской начались в 8 утра 3 октября и должны были закончиться ровно на следующие сутки. С начала работ без водоснабжения осталась большая часть города.

Для социальных объектов был организован подвоз воды. Подача ресурса в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября.

Как сообщили в администрации города, новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надёжность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала.

Катунь24