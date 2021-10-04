ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульские учителя вылетели на съёмки телеигры «Сто к одному»

Горняк22
19 часов Ago

Педагоги барнаульской гимназии № 131 представят регион на федеральном телеканале.

Фото: barnaul.org

В состав команды «Педагоги Алтая» вошли учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Возглавит сборную педагогов Артем Семернинов, учитель французского языка и директор гимназии. С 4 по 6 октября они примут участие в записи программы.

Наша съёмочная группа побывала на финальной тренировке команды, в понедельник мы расскажем о них в выпусках новостей.

«Сто к одному» – командная телеигра. Её участники должны угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ. Игроки команды обычно отбираются по профессиональному признаку: часто в ней участвуют певцы, актеры, спортсмены и т.д.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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