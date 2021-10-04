ГОРНЯК22 05.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульский водоканал приступил к работам по замене запорной арматуры

Горняк22
19 часов Ago

Работы начались сегодня, 3 октября, на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за работ у части потребителей приостановлена подача воды. 

Фото: официальный сайт Барнаула

Работы начались с 8 утра. На данный момент, по словам генерального директора «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, завершён демонтаж затвора 800 мм. Рабочим предстоит также демонтировать второй затвор на 500 мм. 

Ремонтные работы идут с опережением срока. По планам, они должны быть завершены к утру 4 октября.

Катунь24

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