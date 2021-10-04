Катунь24: Барнаульский водоканал приступил к работам по замене запорной арматуры
Работы начались сегодня, 3 октября, на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за работ у части потребителей приостановлена подача воды.
Фото: официальный сайт Барнаула
Работы начались с 8 утра. На данный момент, по словам генерального директора «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, завершён демонтаж затвора 800 мм. Рабочим предстоит также демонтировать второй затвор на 500 мм.
Ремонтные работы идут с опережением срока. По планам, они должны быть завершены к утру 4 октября.