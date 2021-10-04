Катунь24: Барнаульские баскетболисты вышли в 1/8 Кубка России

БК «Барнаул» обыграл команду «Новомосковск», представляющую Тульскую область, со счётом 91:72.

Фото: Алтайский спорт

Барнаульцы играли на территории хозяев — в Туле. Наши спортсмены захватили лидерство на первой минуты и в итоге опережали «Новомосковск» в течение всего матча, сообщает «Алтайский спорт».

Самыми результативными в барнаульской команде стали Никита Баринов (22 очка), Алексей Чиликин и Андрей Семёнов (по 16).

Соперником БК «Барнаул» на стадии 1/8 финала станет московская команда МБА (Московская Баскетбольная ассоциация).

Катунь24