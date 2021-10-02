Катунь24: Близнецы будут склонны к неорганизованности, а Рыбам стоит вырваться за рамки рутины. Гороскоп на 2 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 октября.

Чего сегодня точно не стоит делать Овну, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Овна такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Овну воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

День, когда Телец имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Тельцу, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Близнецы будут склонны к неорганизованности, забывчивости и могут случайно, сами того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Близнецам будут хорошо удаваться любые дела, где они могут проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, их шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Близнецы сегодня не хотят оказаться «крайними», звезды гороскопа советуют им держаться в стороне от любых разбирательств.

Раку волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Рака не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Ситуация может вынудить Льва защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Льва способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Льву воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Деве стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Девы будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Деве прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

У Весов есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Весы мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Весы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

День, когда ситуация предоставит Скорпиону возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Скорпиону благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Скорпиона на сегодня. Ну а если Скорпион не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

День, который Стрельцу стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Стрельцу легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Стрелец пока одинок, сегодня он может завести романтическое знакомство.

Звезды в гороскопе Козерога образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Козерог будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Козерог сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Козерог сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

День предвещает Водолею счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Водолея принятия быстрых решений. Поэтому совет для Водолея сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Звезды гороскопа советуют Рыбам вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Рыбы могут запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А могут выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывали. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Сегодня Рыбам достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и они не пожалеют: события подхватят их и поведут за собой.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24