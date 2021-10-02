Катунь24: Барнаулец улучшил алтайский национальный инструмент и стал звездой интернета

Его модернизированный инструмент называют «алтайским чудом» и «самой русской новостью на сегодня», как пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Александр Ильич Гнездилов» Embedded video for Барнаулец улучшил алтайский национальный инструмент и стал звездой интернета

Александр Гнездилов — и музыкант, и конструктор в одном лице. Народный мастер Алтайского края посвятил свою жизнь созданию, реконструкции, настройке и ремонту разнообразных музыкальных инструментов Он изменил конструкцию народного инструмента — «алтайской балалайки» (топшура, щипкового музыкального инструмента). Изобретатель заменил металлические лады на синтетические.

По словам Александра Гнездилова, его детище звучит ярче и мягче своих товарищей. Видеозапись с игрой на модернизированном топшуре он опубликовал на своём YouTube-канале.

«Осталось прокачать водку и медведя», — шутят авторы поста в Mash Siberia.

Катунь24