Катунь24: Барнаульский водоканал сообщает об изменении графика отключения воды

Ранее жителей города уведомили, что организация будет проводить масштабные работы в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской с 9:00 1 октября до 9:00 2 октября 2021 года.

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Барнаульский водоканал перенес работы по замене задвижек, сообщает пресс-служба городской администрации: воду у части барнаульцев отключат с 8:00 3 октября до 8:00 4 октября 2021

«График работ и перенос даты отключения водоснабжения на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты, и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», – рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Во время работ специалисты заменят две задвижки диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. В будущем это поможет при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

На время производства работ подача воды будет приостановлена потребителям, проживающим в границах следующих улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова ( от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок: 500-101.

Катунь24