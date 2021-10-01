Катунь24: Бесплатная вакцинация, индексация зарплат военным и обязательный техосмотр: рассказываем, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2021 года

Изменения затронут сферу здравоохранения, коммуникаций и социальных выплат.

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Бесплатная вакцинация в частных клиниках

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, по которому можно будет бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

«Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», – написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Аккредитация медработников

Медицинские и фармацевтические работники будут обязаны проходить аккредитацию, чтобы приступить к профессиональной деятельности. По её итогам сведения внесут в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Эта норма вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Обязательный медосмотр

Ещё одно нововведение в сфере медицины ждет жителей страны с 31 октября 2021 года. Начнёт работать федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В систему будут вносить данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Детские выплаты – на карту «Мир»

Также с начала октября изменится порядок начисление выплат на первого и второго ребёнка семьям, где доход на одного члена семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимум в регионе. Теперь они будут поступать только на карту «Мир».

Один из детей для получения такого пособия должен быть рождён или усыновлен в период с 1 января 2018 года.

Бесплатные телеканалы

В октябре у россиян появится бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Единство содержания телеканалов будет контролировать Роскомнадзор, для чего установит требования для программного обеспечения.

Это пакеты телевизионных каналов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Телеканалы одного мультиплекса передаются на одной частоте. Перечень телеканалов был принят указом президента в 2009 году.

В первый мультикомплекс цифрового телевидения России входят 10 бесплатных каналов: 7 телеканалов федерального значения, 1 спортивный, 1 детский и 1 информационный канал. В пакете второго 5 каналов развлекательной направленности, 1 федеральный канал, а также по одному каналу музыкального, военно-патриотического и религиозного содержания.

Институт проектной документации

Все документы, использовавшиеся при строительстве или реконструкции объекта, которые получат положительное заключение госэкспертизы, будут признавать типовыми. Сведения по ним будут попадать в госреестр с 1 октября 2021 года.

Регистрация недвижимости через нотариуса

Такая возможность появится у россиян с 28 октября 2021 года. Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.

Вырастут оклады военнослужащих

С начала месяца размер выплат увеличится на 3,7 %. Надбавка будет касаться контрактников и военных срочной службы, полицейских, росгвардейцев, таможенников, пожарных и некоторых сотрудников фельдъегерской службы. Расходы на оклады будут производить из федерального бюджета.

Защита инвесторов

Как отметил cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, после падения доходов по депозитам, на фондовым рынке выросло число неопытных инвесторов. К октябрю оно превысит 14 млн человек. Потому перед сделками инвесторы будут проходить специальное тестирование.

Обязательное ТО для автомобилей

Его с 1 октября 2021 года должны будут пройти те машины, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок диагностической карты. Кроме того, обязательное техобслуживание положено автомобилям, достигшие возраста четырех лет, у которых возникла предусмотренная законом обязанность получить первую для этого автомобиля диагностическую карту.

Алло, вас слышно

По требованию Роскомнадзора с 1 октября 2021 года сотовые операторы будут обязаны передавать организации данные о своих абонентах — о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Как поясняют «Известия», речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

Подготовлено по материалам «Известий» и «Газета.ru». Также о части нововведений сообщил в своем Telegram-канале cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Катунь24