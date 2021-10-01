Катунь24: Барнаульцев приглашают на бесплатные занятия спортом

В краевой столице начался новый сезон «Спортивных выходных».

Фото: pixabay.com

На этой неделе в Барнауле откроют свои двери Региональный центр настольного тенниса и Краевой шахматный клуб, сообщает «Алтайский спорт».

Поиграть в пинг-понг можно в пятницу 1 октября в теннисном зале ДК «Сибэнергомаш» (проспект Ленина, с 20 до 22:00. С собой нужно взять только сменную обувь, ракетки для игры выдадут. В субботу-воскресенье акция действовать не будет.

2 и 3 октября любителей поиграть в шахматы будут рады видеть в Краевом шахматном клубе (улица Гоголя, 42). В клуб можно прийти с 14:30 до 19:30. В будние дни поиграть можно после 17:00. За исключением понедельника и вторника.

Катунь24