Катунь24: Бодрящий подарок: алтайские полицейские задержали гражданина, замаскировавшего наркотик под кофе

Мужчина приобрел вещество для личного пользования перед поездкой к родственникам в Россию.

Фото: УТ МВД России по СФО

С поличным нарушителя закона поймали по прибытию в Россию оперативники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в международном аэропорту Барнаула имени Германа Степановича Титова. Выяснилось, что 44-летний житель Западной Европы приобрел наркотик растительного происхождения в районе железнодорожного вокзала в одном из европейских городов для личного потребления. Перед поездкой к родственникам в Россию он замаскировал приобретенный гашиш под кофейные зерна и смешал их с настоящим кофе

Во время обследования его багажа оперативники изъяли упаковка кофе, в которой криминалисты обнаружили запрещенное вещество гашиш (смола каннабиса) общей массой 2,53 грамма, уточняет пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Против мужчины Алтайское ЛУ МВД России возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в значительном размере», региональная таможня – по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Невезучему туристу может грозить десять лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Сейчас обвиняемый находится по подписке о невыезде и надлежащем поведении, продолжается расследование уголовного дела.

Катунь24