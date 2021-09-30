Катунь24: Барнаулец избил пожилого мужчину автомобильным аккумулятором

До того мужчина крупно поссорился со своей сожительницей, обсуждая в состоянии алкогольного опьянения «всеобъемлющую стабильность», сообщает Unusual Crimes Barnaul.

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Инцидент случился вчера вечером, 28 сентября 2021 года, в одной из квартир по улице Смирнова в Барнауле. 45-летний, изрядно выпивший мужчина поругался со с находившимися в этот момент в квартире людьми. В порыве эмоций он схватил ключи и аккумулятор от своего автомобиля, «дабы прокатиться по Потоку и развеять мрачные мысли». Сожительница успела отобрать у него ключи, однако мужчина и не думал успокаиваться.

Разъяренный барнаулец начал перепалку со своим 73-летним тестем, во время которой он несколько раз ударил пенсионера аккумулятором в грудь. После этого агрессор ушел в ближайшую пивную, а пострадавший мужчина начал жаловаться дочери на сильные боли в груди. Женщина вызвала скорую, врачи забрали ей отца в больницу, где диагностировали травму грудной клетки и переломы нескольких пар рёбер.

Сейчас избившего пенсионера мужчину разыскивают. Он может стать обвиняемым по уголовному делу «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Катунь24