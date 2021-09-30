Катунь24: Барнаульские учителя представят Алтайский край в телеигре «Сто к одному»

Педагоги городской гимназии № 131 решили поучаствовать в программе ещё в прошлом году.

Фото: barnaul.org

На съемки телепередачи, идущую по телеканалу «Россия 1», барнаульские учителя отправятся 3 октября 2021 года. Так, команда «Педагоги Алтая» примет участие в съемках в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав команды вошли учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Возглавит сборную педагогов Артем Семернинов, учитель французского языка и директор гимназии.

«Принимая участие в интеллектуальном шоу, барнаульские учителя стремятся достойно представить свой родной край, а также напомнить зрителям передачи о том, что современный учитель – это творческая и всесторонне развитая личность, которая не боится пробовать что-то новое и интересное», – отметили в комитете по образованию города Барнаула.

«Сто к одному» – командная телеигра. Её участники должны угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ. Игроки команды обычно отбираются по профессиональному признаку: часто в ней участвуют певцы, актеры, спортсмены и т.д.

Катунь24