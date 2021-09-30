Катунь24: Барнаульцы стали чаще считать свой город лучшим для карьеры

Опрос среди представителей экономически активного населения страны провёл сервис по поиску работы SuperJob.

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В большинстве мегаполисов по сравнению с допандемийным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры. Однако в Новокузнецке, Барнауле, Махачкале, Томске и Москве ситуация другая.

29 % жителей Барнаула считают свой город лучшим для построения карьеры. В 2020 году также считали лишь 24 % опрошенных. Ещё 52 % респондентов из Барнаула не видят своё успешное карьерное будущее в родном городе, а 19 % затруднились ответить на вопрос.

С точки зрения возможностей для карьеры Москва остаётся лучшим городом России (это отметил 71 % её жителей). Второе место за Санкт-Петербургом (63 %), третье — за Казанью (53 %). В пятёрке лидеров — Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49 % и 48 % жителей соответственно.

Хуже всего свои перспективы в родном городе оценили волгоградцы (13 %), саратовчане (13 %) и омичи (14 %).

Катунь24