Катунь24: Барнаульский художник Анатолий Щетинин открыл в Москве выставку, посвященную Монголии и Горному Алтаю

Мастер представил больше 60 работ. Выставку организовали в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между странами.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский художник Анатолий Щетинин открыл в Москве выставку, посвященную Монголии и Горному Алтаю

Изумрудные реки, заснеженные горы и одинокие юрты в степи отражает на своих полотнах живописец Анатолий Щетинин. Результат 40-летней работы художника сейчас можно увидеть в Государственном музее Востока, в Москве. Автор написал их в творческих поездках в Монголию.

Первая поездка художника в Улан-Батор состоялась в 1984 году. Тогда Анатолий Прокопьевич написал пейзаж «Солнечный день». Тогда работа уже выставлялась в музее Востока. Спустя почти 40 лет она вернулась в эти стены.

«Алтай – Монголия. Наши горы – они же едины. Есть монгольский Алтай, есть Алтай наш, горный. И вот они соединяются и очень красивое впечатление, когда ты можешь посмотреть от предгорья, до монгольских степей», – заслуженный художник России Анатолий Щетинин.

Поздравить художника с открытием пришли представители министерства иностранных дел и посольства Монголии в России, а также коллеги-художники. Не только пейзажами, но и портретами жителей Монголии наполнена выставка. Всего в экспозицию вошли больше 60-ти работ. Посмотреть их в Государственном музее Востока можно до 21 ноября.

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