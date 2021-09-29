Катунь24: Барнаульцев приглашают пройти опрос о работе общественного городского транспорта

Заполнить анкету можно до 1 ноября 2021 года.

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Жители Барнаула смогут выразить своё мнение о работе общественного транспорта – для этого нужно заполнить небольшую анкету. Опрос полностью анонимный, его результаты используются в обобщённом виде, сообщают в администрации города.

Напомним, этим летом был заключён муниципальный контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения Барнаула общественным транспортом.

Уже определены основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке. Также в транспорте установлено видеонаблюдение, фиксирующее посадку и высадку пассажиров.

В ноябре на основе полученных результатов подрядчик представит предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле.

Завершить все работы и разработать итоговую схему работы общественного транспорта планируется в феврале 2022 года.

Катунь24