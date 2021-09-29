Катунь24: Более трёхсот жителей Алтайского края приняли участие в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

25 и 26 сентября 2021 года в Алтайском крае прошла Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» при поддержке Горьковского автомобильного завода и Reckitt Benckiser.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Как сообщают в пресс-службе краевого Минздрава, в акции приняли участие 328 жителей Барнаула, Новоалтайска и Бийска.

«Любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа. Каждый, кто прошел тестирование, получил достоверные знания о способах передачи ВИЧ и действенных мерах защиты, а также смог оценить свои риски заражения ВИЧ-инфекцией», – информируют в ведомстве.

Кроме того, в регионе прошли информационные семинары для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов, на которых специалисты акции рассказали об особенностях дотестового и послетестового консультирования. Также в рамках акции были проведены общешкольные родительские собрания, где учителя и родители школьников узнали о том, как рассказать детям о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы.

«Алтайский край входит в число регионов Российской Федерации, где регистрируется высокий процент зараженных ВИЧ-инфекцией, поэтому для нас крайне актуальна данная акция. Подобных мероприятий много не бывает, так как до сих пор в нашем обществе остаются мифы об инфекции, о путях ее передачи и лечении. К тому же акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция» способствует развитию культуры ответственного отношения к своему здоровью», – подчеркнул министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Катунь24